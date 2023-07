Broer en zus uit Schalkhaar steken 5000 kilometer de oceaan over in 2024: ‘We roeien beiden nog niet zo lang’

Deventer was volop betrokken bij slavenhan­del, maar excuses van burgemees­ter König komen er (nog) niet

Deventer had een grotere rol dan gedacht in de wereldwijde slavenhandel. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Burgemeester Ron König ziet ondanks deze constatering geen reden om excuses aan te bieden. ,,Ik vind het belangrijker dat het gesprek erover gevoerd wordt dan dat we er een label op plakken.’’