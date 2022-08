Buitenlandse studenten vinden wél onderdak in Deventer: ‘Staan er nog een paar te springen om een woning’

Van studentenwoningnood is in Deventer geen sprake, zegt Frans-Pieter de Jong van stichting Duwo, de grootste aanbieder van studentenwoningen in de stad. ,,De wachttijd na inschrijving is in Deventer gemiddeld iets meer dan een jaar, voor een zelfstandige woonruimte. De gemiddelde wachttijd bij Duwo voor grote studentensteden als Leiden en Amsterdam is meer dan veertig maanden, daar zit Deventer dus ruim onder.’’