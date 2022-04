Buren schrikken zich rot als brommobiel in Deventer in de fik vliegt: ‘Linda, Linda, eruit!’

De schrik zit er nog goed in bij Linda Jekel. Ternauwernood werd afgelopen nacht voorkomen dat de partytent in hun voortuin in de fik vloog. ,,Als de brandweer tien minuten later was geweest, dan was dat gebeurd. Dan waren de ramen misschien wel gesprongen. We zijn erg geschrokken’’, vertelt ze in de deuropening .