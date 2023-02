Burgerweeshuis én schouwburg verbouwen no-go, aldus wethouder

Vaker trein in spits vanuit Deventer en Apeldoorn naar Randstad, veel tijdwinst tussen Meppel en Dronten

Treinreizigers die zijn aangewezen op de stations Deventer en Apeldoorn gaan er in de nieuwe dienstregeling, die eind dit jaar in moet gaan, op vooruit. NS laat meer treinen in de ochtend- en avondspits rijden. En reizigers uit bijvoorbeeld Dronten kunnen straks rechtstreeks naar Leeuwarden reizen.

8 februari