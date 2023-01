Buurt balt vuist tegen nieuwe Deventer wijk, sloop volop bezig: ‘Waarom móet het zo hoog en groot?

Langstraat, SPOC-park, gemeente­huis of zelfs naar Olst? Enquête over toekomst biblio­theek Wijhe

De gemeente Olst-Wijhe en Bibliotheek Salland zijn met het langverwachte onderzoek begonnen naar de toekomst van de bieb in Wijhe. Het afgelopen jaar was er veel te doen over de bibliotheek, aangezien de locatie al maanden ter discussie staat. Met een enquête voor alle inwoners van de gemeente moet duidelijkheid ontstaan over waar de inwoner de bieb graag ziet.

5 januari