Café Glas in Lood heeft gloednieuw interieur: 'Ook de menukaart voor mensen én honden ging op de schop'

Zo'n vier jaar runnen Rosita Globytė (25) en Maarten Hoekstra (39) samen café Glas in Lood op de Nieuwe Markt. Nu werd het tijd om een langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan en niet alleen op professioneel gebied. "Ons café is volledig vernieuwd én we gaan binnenkort trouwen."

Het woord café doet de horecazaak op het hoekje van de Nieuwe Markt misschien wel tekort. De kelder staan bomvol gezelschapsspellen die gretig worden gebruikt, vanuit het hele land komen mensen elkaar hier ontmoeten en de Litouwse Rosita tovert de meest complete maaltijden uit het kleine keukentje. “Ik miste goed eten in de kroegen hier.”

Boerenmaaltijden uit Litouwen

Het simpele bittergarnituurtje bij je biertje, de Litouwse Rosita begrijpt er nog weinig van ondanks dat ze al vijf jaar in Nederland woont. “En daar betaal je dan acht euro voor. In onze cultuur bestel je goede verse maaltijden, liefst met biologische producten uit eigen tuin.” Haar specialiteit? “De Cepelinai, ook wel aardappelzeppelins genoemd. Deze aardappelknoedels zijn gevuld met gehakt, kaas of groenten. Ook het Litouwse knoflookbrood met kaassaus is een klassieker, net als mijn augurkensoep.”

Nee verkopen doet ze niet graag. “Ik vind het vreemd om te zeggen dat de keuken gesloten is of dat er na een bepaalde tijd geen kopje koffie meer geserveerd wordt. Bij ons bestel je die burger van 180 gram ook nog gewoon voor bij de late borrel.”

Alles achter de bar

Dit alles maakte Rosita in een keukentje van slechts een paar vierkante meter. “Ik kon lang niet alles hier opbergen en moest voor veel dingen achter de bar terecht om het te pakken.” Er waren meer dingen in de oude kroeg die voor oponthoud zorgden. “Zo was er een doorgang aan maar één kant van de bar. Daar moesten mensen dan hun jas neerhangen, naar het toilet en wij moesten er doorheen om dingen uit te serveren”, zegt Maarten.

Volledig nieuw houtwerk

Het was dan ook hoog tijd voor een verbouwing. “De bar stamde uit 1986”, zegt Maarten. “Nu we hier zelf enkele jaren werken, zien we wat wel en niet werkt. We besloten al het houtwerk te veranderen en de ruimte optimaler te benutten. Ook hebben we nu acht bieren op de tap en nog vijftien Litouwse bieren op voorraad. In de loop van de tijd zullen we nog meer aan het interieur veranderen, zoals de tafels en stoelen.”

De huiskamerkroeg

Al maakt die uitstraling voor de fans van Glas in Lood duidelijk niet uit. “We zijn een huiskamerkroeg waar veel groepen zich thuis voelen. Zo serveren we een zondag in de maand de zeppelinaardappelen, daarvoor komen Litouwse gasten vanuit het hele land naar ons toe. De queer community van het Saxion komt hier graag en verder komen veel mensen hier spelletjes doen, ze ontmoeten elkaar hier.”

Hondenbier en hondenpopcorn

De gastvrijheid gaat verder dan alleen het ontvangen van mensen. “Wij zijn een hondvriendelijke horecagelegenheid. We hebben zelfs een hondenmenu met onder andere hondenbier en hondenpopcorn”, lacht Rosita. “In de vensterbank zijn ligplekken voor honden gemaakt.”

Alsof de hele verbouwing nog niet voldoende werk is, maakt het horecastel ook op persoonlijk vlak binnenkort een grote stap. “In april gaan we trouwen. Lekker samen, op Zanzibar.”

Tripje Litouwen?

Benieuwd naar het nieuwe interieur en de Litouwse keukenkunsten van Rosita? Vanaf vandaag is het vernieuwde café aan de Nieuwe Markt weer geopend.

