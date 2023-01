Caroline van der Plas en Jessica Kloosterboer genomineerd voor Vrouw in de Media Award

Van der Plas en Kloosterboer zijn, samen met acht andere vrouwelijke experts, door een jury voorgedragen voor deze prijs omdat zij regelmatig en/of op indrukwekkende wijze in beeld waren in 2022. Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid en fractievoorzitter van BBB is de verpersoonlijking van boerenbelang geworden, is vaak te gast in talkshows en manifesteert zich ook als spreker op bijeenkomsten, los van BBB-belang.

Jessica Kloosterboer uit Wesepe gaf via Twitter tijdens de coronapandemie een bijzonder inkijkje in haar werk op de ic-afdeling van het Deventer ziekenhuis. Ze kreeg veel positieve reacties, maar ook bedreigingen. Kloosterboer schreef een boek over haar werk op de intensive care.

Experts aanmoedigen

De Vrouw in de Media Awards worden jaarlijks georganiseerd door sprekersbureau ZijSpreekt en expertdatabase Vaker in de Media (VIDM). Zij willen met de awards vrouwelijke experts aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn. Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd op de radio, televisie, in kranten en in digitaal nieuws. In 2019 lag het percentage vrouwen dat als expert aan het woord kwam op 28,3 procent, in 2021 op 26,7 procent. Tot en met zaterdag 14 januari kan er op de genomineerden gestemd worden via vrouwindemedia.nl. Op 17 januari wordt de winnares bekend. Zij doet vervolgens mee aan de landelijke Vrouw in de Media Award 2022, samen met de winnaressen uit de andere provincies.