Celstraf vanwege ontucht na avond vol drank en drugs in Deventer: ‘Slachtoffer was zwaar onder invloed’

POLL Wethouder haalt uit naar Burgerwees­huis in slepende kwestie: ‘Verklaring maar voor de helft waar’

Als ‘nieuwe’ cultuurwethouder staat Ilse Duursma (CDA) in Deventer direct in de spotlights. Er is ophef dat het college van B en W huisvesting onder één dak van de schouwburg en poppodium Burgerweeshuis voorstelt. Ze overleefde ook al een verantwoordingsdebat in de gemeenteraad. ,,Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar je moet wel zuivere argumenten gebruiken.”

14 december