Celstraf voor vrouw die bij verslaafdenzorg in Deventer uit het niets man neerstak

Distribu­tie­cen­tra in de rij voor een plekje in Deventer: hoeveel kunnen er nog bij?

Alweer een supermarkt die een distributiecentrum bouwt in Deventer. Na Aldi is het nu Plus die bouwt aan de A1. Wat maakt Deventer aantrekkelijk? ,,We worden wekelijks gebeld door grote internationale partijen die hier een plek willen.”

11 december