Coronavirus velt Van Wonderen, trainer ontbreekt deze week bij GA Eagles

Fans GA Eagles drinken eerste duurzame biertje op dag dat bedenker daarvan even terug is in Adelaars­horst

Maël Corboz is even terug in stadion De Adelaarshorst. De 27-jarige oud-speler van GA Eagles is te gast bij de kraker tegen Ajax. Laat bij die wedstrijd nou nét Corboz’ duurzame idee gestalte krijgen: deze zondag drinken de Deventer voetbalfans voor het eerst hun biertje - of frisje - uit een 100 procent recyclebare beker. De Amerikaan met Franse ouders sloeg daarvoor de handen ineen met GA Eagles.

27 februari