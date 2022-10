Crematorium in Deventer gaat tijdelijk dicht, verwarming gaat er met een hijskraan uit

Op de elektri­sche fiets door Deventer, maar zonder accu: ‘Bemanning suggereert dat fietsen­stal­ling bewaakt is’

Accu’s van elektrische fietsen worden volop gestolen bij de fietsenstalling naast de Centrum Garage in Deventer. Helen Siebelder maakt zich zorgen nadat een ruime week geleden ook haar fiets getroffen werd. ,,Dat er bemanning aanwezig is suggereert dat de fietsenstalling bewaakt is, maar dat is blijkbaar niet zo.”

