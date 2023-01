Dankzij bijzondere tuin is deze buurt in Deventer al een stuk groener: ‘Maar onderhoud blijft nodig’

Ans en Gerdi (84), GA Eagles als vast uitje en zelfs bekende tv-gezichten: ‘Had ik maar zo’n voetbaloma!’

Ze zijn met hun 84 jaar opmerkelijke fans van Go Ahead Eagles en inmiddels tot ver buiten Deventer bekend. Bij thuisduels van Kowet brengt eredivisiezender ESPN de vriendinnen op de tribune prominent in beeld. Maar wie zijn Ans en Gerdi eigenlijk, want zo heten ze. ,,Ik heb de club gemaild met de vraag waarom ze altijd de beste spelers verkopen.”

7 januari