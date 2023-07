Daventria-vrouwen verrassen met directe terugkeer naar hoogste teamniveau

Lochemers boos over komst meer vluchtelin­gen naar groen­strook: ‘Het wordt zo een soort getto’

Bewoners aan de Vogelwikke in Lochem zijn ‘verbijsterd’ en ‘woedend’ over de beoogde vluchtelingenopvang in de buurt van hun huizen. De gemeente wil op een groenstrook dertig tijdelijke woningen neerzetten voor ruim honderd vluchtelingen. En dat is volgens de omwonenden veel meer dan hen is voorgespiegeld. ,,Een prachtig stukje groen gaat door overlast naar de knoppen.’’