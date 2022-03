De deal is rond: Van Wonderen komende twee jaar trainer van Heerenveen

Kees van Wonderen is de nieuwe trainer van Heerenveen. De huidig oefenmeester van Go Ahead Eagles maakt na dit seizoen de overstap van Deventer naar Friesland. Van Wonderen tekent voor twee jaar bij Heerenveen.

Een verrassing is het nieuws niet. Nadat eerder Heerenveen al weinig geheimzinnig deed over de gesprekken met van Wonderen, was de 53-jarige Bennekommer vrijdag ook al duidelijk. ,,Het ziet er goed uit, ik ga er vanuit dat we eruit komen’’, vertelde Van Wonderen In een gesprek bij stadion De Adelaarshorst.

De overeenkomst werd maandagochtend bekrachtigd met een handtekening. ,,In februari hebben we voor het eerst met elkaar gesproken. Ik heb vanaf het begin gezegd dat ik op zoek ben naar een uitdaging en die uitdaging ligt er in Friesland zeker. Ik heb een heel goed gevoel bij de club, bij het plan en waarom ze voor mij kiezen. Daar ben ik heel positief over.”

Avontuur

Van Wonderen is op dit moment bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van Go Ahead Eagles. Daarvoor was de voormalig verdediger onder andere werkzaam als assistent-trainer bij FC Twente en Oranje. Als speler kwam Van Wonderen uit voor NEC, NAC Breda, Feyenoord en het Nederlands elftal. Pas na het eredivisieseizoen in mei wil Van Wonderen zich gaan bezig houden met zijn nieuwe club.

,,Nu ligt mijn focus nog volledig bij Go Ahead Eagles, waar ik twee jaar geleden aan een mooi avontuur ben gestart. Er is mij nu alles aan gelegen om het seizoen in Deventer eerst goed af te sluiten. Daarna gaat het vizier op Heerenveen.”

Europees voetbal

Van Wonderen wordt bij Heerenveen de opvolger van Johnny Jansen, die dit seizoen werd ontslagen. Ole Tobiasen neemt momenteel de honneurs waar.

Ferry de Haan, technisch manager van Heerenveen en de man die als speler van Feyenoord nog samen speelde met Van Wonderen, is content met de komst van de oefenmeester. ,,Kees heeft een heel duidelijke voetbalvisie die aansluit bij hoe wij naar de voetbaltechnische toekomst van Heerenveen kijken. Hij is een realistische trainer die bij Go Ahead heeft aangetoond met plezier en lef het maximale uit de ontwikkeling van spelers en het team te kunnen halen en zodoende waarde op het veld creëert", zegt hij.

,,We zijn blij dat Kees ervoor heeft gekozen om zijn carrière bij Heerenveen een vervolg te geven. Samen met ons heeft hij de ambitie om stapsgewijs weer richting de plekken door te groeien die recht geven op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal.”