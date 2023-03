De Gazelle verandert van speeldag en kiest voor de zaterdag

indebuurt.nl Hassan is klusjesman bij de Scheg in Deventer: 'Deze baan is het beste wat me kon overkomen'

Als je regelmatig gaat schaatsen of zwemmen in de Scheg, dan komt hij je vast bekend voor. Hassan Amaraoui (61) is klusjesman en sporthalbeheerder bij het sportcomplex in Deventer. “Dit werk is fantastisch, ik leer nog elke dag nieuwe dingen”, vertelt hij.