De Graafschap blameert zich enorm tegen Telstar

DOETINCHEM - De Graafschap gaat af tegen Telstar (0-1). Geduld van trouwe aanhang in trainer Adrie Poldervaart raakt op nu de play-offs weer een stuk verder uit zicht zijn. Wedstrijd in slotfase stilgelegd nadat Telstar-doelman Koeman jr. werd bekogeld.

Er stond één man met een grote glimlach op zijn gezicht op de grasmat van De Vijverberg. Telstar-trainer Mike Snoei, in mei 2021 weggestuurd bij De Graafschap omdat hij promotie naar de eredivisie miste, haalde zijn ultieme revanche. De Didammer deed zijn oude ploeg enorm zeer, maar op de overwinning van Telstar was helemaal niets aan te merken.

Snoei heeft met het kleine Telstar na 23 duels liefst vijf punten meer dan De Graafschap en is veel dichter bij deelname aan de play-offs dan de ploeg van trainer Adrie Poldervaart, die zakte naar een beschamende veertiende plek in de Keuken Kampioen Divisie. ‘Adrie neem je rotzooi mee’, riep de harde kern na alweer de tiende nederlaag van het seizoen.

Kist Cup

De mooiste momenten bij De Graafschap-Telstar vonden plaats voor de wedstrijd en in de rust. Een paar minuten voor aanvang werd oud-trainer Simon Kistemaker, in november 2021 overleden, herdacht. Het ‘Si-mon Kis-te-ma-ker’ schalde over het veld. En in de rust werden oude cracks als John Leeuwerik en Ron Olyslager in het zonnetje gezet.

Volledig scherm © Pro Shots / Stefan Koops

Het waren schaarse hoogtepunten op een avond die niet veel mensen lang bij zal blijven. Tegen Telstar, de club met de laagste begroting in het betaald voetbal, hield het weer niet over. De lange ballen van doelman Hidde Jurjus waren al in de eerste helft niet meer op de vingers van twee handen te tellen. De Graafschap krijgt het dit seizoen maar niet voor elkaar - zelfs niet op De Vijverberg - om een wedstrijd te domineren.

Schrijnend

Het was schrijnend om te zien dat Telstar in de eerste helft bepaalde wat er op het veld gebeurde. De Witte Leeuwen speelden in een 5-3-2-formatie, maar durfden De Graafschap snel onder druk te zetten en hadden in de voor rust de beste mogelijkheden. De grootste kans was nog voor Thomas Oude Kotte, maar de verdediger kopte uit een hoekschop naast.



De Graafschap had zich afgelopen maandag bij hekkensluiter Jong FC Utrecht (1-1) ook al niet van de beste kant laten zien en werd nu in de rust op een striemend fluitconcert getrakteerd door de eigen aanhang. Aan het geduld van de zo loyale aanhang komt langzamerhand een einde. De supporters zagen vooral lange ballen op spits Charlison Benschop die voorin een kansloze strijd streed. En aan de andere kant een spits – Glynor Plet – die de nodige ballen aan kon nemen en verdelen.

Volledig scherm DOETINCHEM, 03-02-2023, De Vijverberg, Dutch Keuken Kampioen Divisie Football, season 2022 / 2023, De Graafschap - Telstar, Telstar player Mitch Apau, De Graafschap player Joel Valencia © Pro Shots / Stefan Koops

Pas in de tweede helft gooide De Graafschap, zoals zo vaak dit seizoen, de schroom wat meer van zich af en werd er wat meer gas naar voren gegeven. Buitenspeler Camiel Neghli, die zijn contract vrijdag tot medio 2024 verlengde, raakte in de 49ste minuut de paal. Verder hadden Neghli en zijn medespelers vrijdagavond vooral ruzie met de bal. Telstar bleef dreigender en voltrok in de 84ste minuut het vonnis toen invaller Jonathan Mulder vanaf zestien meter vrij uit kon halen: 0-1.

Tijdelijk stilgelegd

Vlak voor tijd werd het duel stilgelegd door arbiter Hensgens, nadat de doelman van Telstar bekogeld werd met bekers bier en een aansteker. Na een afkoelperiode waarbij beide teams de kleedkamer opzochten, werden de zes minuten blessuretijd uitgespeeld. In een slotoffensiefje werd De Graafschap niet meer gevaarlijk.

