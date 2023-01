De Heeren op de Deventer Brink weer kopje onder? ‘Omstandigheden zijn slecht’

Veelbespro­ken fiets­sstraat in Deventer nu éénrich­tings­ver­keer: ‘Wat een drama’

Zomaar heen en weer rijden op de Rielerweg in Voorstad-Oost is niet meer mogelijk. Eén jaar lang is de Deventer straat éénrichtingsverkeer voor auto’s en vrachtwagens. Een goede zaak? Daar zijn de meningen over verdeeld. Ondernemer Hans Peter Korendijk waarschuwt voor de veiligheidsrisico’s. ,,Het gaat soms echt om centimeters.’’

