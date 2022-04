Deskundigheid forensisch onderzoeker die bewijs vond in Deventer moordzaak plots ter discussie gesteld: ‘Misbruik oude uitspraak’

Kunste­naars uit Olst-Wij­he laten in Deventer zien wat vrijheid voor hen betekent

Bij KunstaanZ in Deventer is tot en met 29 mei een expositie van kunstcollectief ’t Sal te zien. Dat is een groep hedendaagse kunstenaars die allemaal in de gemeente Olst-Wijhe wonen. Alle leden laten in deze expositie zien wat het begrip ‘vrijheid’ voor hen betekent.

8 april