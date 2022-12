Deventenaar (49) zit voorlopig vast vanwege miljoenenfraude en arbeidsuitbuiting

met video Voor het eerst Dic­kens-toneelvoor­stel­ling in Deventer kerk: ‘Het is een bijzonder stuk’

Deventer verkeert weer helemaal in kerststemming, want het Dickens Festijn staat weer voor de deur. Tijdens deze editie van het razend populaire evenement is er voor het eerst een theatervoorstelling in de Bergkerk. ,,Letterlijk alles is Dickens bij deze voorstelling”, zegt mede-regisseur Peter Drost.

7 december