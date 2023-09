Deventenaar (64) steekt man neer in Colmschate met Indonesische dolk: ‘Ik raakte in paniek’

Markt in Wijhe ziet na verdubbe­ling lasten volgende kraam vertrekken, maar krijgt ook goed nieuws

De energiekosten op de dinsdagmarkt in Wijhe zorgden eerder dit jaar voor onrust onder marktkooplui. Notenboer Robert Snijders vertrok als eerste. En op een zomerse dinsdagmarkt in september is het aanbod nog verder uitgedund. ,,Over tien tot vijftien jaar bestaat dit soort markten niet meer.’’