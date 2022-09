Deventenaar Tony is plotsklaps een BN’er: ‘Mijn vrouw vond me hartstikke waus’

Het kleine Okkenbroek herbergt feiten én fabels, Henk (65) pluist ze uit: ‘Ik stelde vragen, nu komt iedereen naar me toe’

Wist je dat Okkenbroek pas in 1963 straatnamen kreeg? Wist je dat iedere drie dagen iemand in Okkenbroek in het kerktorentje omhoog klimt om de klok op te winden? Wist je dat er in Okkenbroek een dominee was met de bijnaam discodominee? In dit kleine dorpje is een man die al die weetjes verzamelt. Hij heet Henk Sepers (65). Wist je dat?

6 september