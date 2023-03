Deventenaren André en Tim delen pannenkoeken uit in het rampgebied in Turkije

Omdat André binnenkort van baan wisselt, is hij twee weken vrij. In plaats van te genieten van een fijne vakantie, besluit hij dat hij zich nuttig wil maken. Als kind van een Turkse vader en Nederlandse moeder, voelt de Deventenaar zich verbonden met de rampplek in Zuid-Turkije en Noord-Syrië. Samen met zijn zoon Tim bedenkt hij een plan. Ze gaan pannenkoeken bakken en uitdelen in het rampgebied. “Pannenkoeken lust echt iedereen. Het is misschien een druppel op de gloeiende plaat, maar ik doe liever iets dan niets”, vertelt André.

Pannenkoeken op de camping

De inspiratie om pannenkoeken te bakken komt van de moeder van André, de geboren en getogen Deventerse Hannie Isgüzar-Stelder. Als kleine jongen ging André vaak met zijn familie kamperen in Turkije. Op de camping bakte Hannie altijd Hollandse pannenkoeken. “Ik weet nog goed dat mensen van over de hele camping kwamen aangesneld om bij ons pannenkoeken te eten”, vertelt André. “Pannenkoeken maken vrolijk. Zeker met wat vers fruit, stroop of poedersuiker erop. Lekker zoet, voedzaam en vullend. Ik denk dat de mensen in het rampgebied daar behoefte aan hebben.”

Volledig scherm Familie Isgüzar op de camping in Turkije © Eigen foto

Voorbereidingen vanuit Nederland

Het duurt nog even voordat de reis begint, maar de voorbereidingen vanuit Nederland zijn in volle gang. Vader en zoon hebben dagelijks contact met hun goede vriendin Hasret, die buiten het rampgebied in de stad Izmir in Turkije woont. “Zij haalt voor ons de bloem, eieren, melk, stroop en poedersuiker. We kochten ook al een grote partytent, vlaggetjes, pannenkoekenpannen en twee gasstellen”, vertelt André.

De reis

Tim en André rijden straks vanuit Izmir naar de stad Adana in het rampgebied, waar ze tien dagen verblijven. “We willen elke dag een ander klein dorp in de buurt van Adana bezoeken. Daar bouwen we onze tent op en gaan we bakken en uitdelen. Voor kinderen nemen we ook warme chocolademelk mee en voor ouderen thee en koffie.” Het duo streeft ernaar om zo’n vijfhonderd pannenkoeken per dag te bakken. “Maar als we meer donaties binnenkrijgen, kunnen we dat aantal misschien wel verdubbelen”, zegt André.

Tim en André steunen?

Het duo steunen kan via de Facebookpagina van Tim Isgüzar. “Ons streefbedrag is 3000 euro, zodat we in ieder geval de kosten kunnen dekken. Het gaat de goede kant op, maar elke donatie is welkom”, aldus André. Je kunt de reis en laatste updates van vader en zoon volgen via de Facebook van Tim.

