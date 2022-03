Deventenaren gooien hun leefstijl drastisch om in nieuw tv-programma: blijft Tony (41) veroordeeld tot zijn scootmobiel?

Politie extra alert na autobran­den in Deventer wijk Zandweerd: ‘Het gebeurt hier vaak, maar je gaat er niet naast liggen’

Voorbijgangers houden dinsdagmiddag halt midden op de Korte Zandstraat in de Deventer wijk de Zandweerd. Een rood-wit politielint voor een uitgebrande Volkswagen Up tegen een zwartgeblakerde schutting trekt de aandacht. ,,Het gebeurt hier wel vaker, maar wat kun je eraan doen’’, is de veel gehoorde reactie. De politie is de komende tijd extra alert op de wijk.

