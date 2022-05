Deventenaren kunnen vakantiegeld doneren aan stadgenoten die ‘in grote krapte leven’

Kakkerlak­ken, hondenpoep en geschreeuw: na tien jaar wordt Deventer huurder uit huis gezet

Stel je voor: een buurman die zijn huis al jaren niet schoonmaakt. Kakkerlakken, muizen en maden lopen overal in het trapportaal. En ’s nachts doe je geen oog dicht, omdat constant geschreeuw te horen is. Huurders op de Smedenstraat in Deventer trekken het niet meer. Na tien jaar proberen is de maat vol voor woningcorporatie Rentree. ,,De overlast is echt indrukwekkend.’’

19 mei