Deventer aartspriester Theodoor van der Voort ontvangt koninklijke onderscheiding

Fouten op gedenk­steen Molukse militairen in Diepenveen, onthulling gaat desondanks door: ‘Met uitleg en excuus’

Nog voordat een gedenkplaat voor ruim zestig omgekomen Molukkers in Diepenveen is onthuld, zijn fouten ontdekt op de plaquette. Enkele namen van omgekomen KNIL-soldaten kloppen niet. Toch gaat de onthulling vrijdag door. De fouten worden later hersteld. ,,Er is naar eer en geweten gehandeld.”