Deventer advocaat Jan Vlug: ‘Ik zal de klusjesman tot het einde van mijn leven achter mij aanslepen’

Omwonenden stappen toch niet naar rechter om bouwplan­nen St. Jo­zef-ter­rein in Deventer

Omwonenden van het St. Jozef-terrein in Deventer stappen niet naar de Raad van State. Op het complex komen ruim honderd woningen. De buurt vreest grote verkeersproblemen en onnodige bomenkap, maar hun zorgen over het nieuwbouwplan laten ze nu niet toetsen bij de rechter. ,,We achten onszelf niet kansrijk’’, reageert Paul de Bree namens het wijkcomité.

27 april