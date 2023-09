Deventer advocaat: ‘Politie en justitie moeten stoppen met aanpak van winkeldiefstal uit supermarkt’

Man op scooter viel vrouwen in Deventer en Olst lastig: ‘Een impuls’

Twee keer op dezelfde dag viel Muhammed I. uit Deventer een vrouw lastig. De ene liet hij vanaf zijn scooter in een bos in Deventer zijn geslachtsdeel zien. Een paar uur later reed hij tussen Diepenveen en Olst op een stille weg in het bijna donker naast een jonge fietsster en kneep in haar bil. Bij die laatste manoeuvre kwamen zowel de 26-jarige scooterrijder als de fietsster ten val, omdat hun sturen elkaar raakten.