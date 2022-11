Deventer artsen klagen over verspilling griepprikken: ‘Ze horen naar kwetsbare groepen te gaan’

Na 76 edities is voortbe­staan Deventer avondvier­daag­se in gevaar: ‘Dit mag niet gebeuren’

Het is het evenement waar duizenden basisschoolkinderen in Deventer elk jaar naar uitkijken: de avondvierdaagse. Voor deze kinderen is het hopen dat er volgend jaar in mei nog gewandeld kan worden. Het bestuur stopt ermee en daarom wordt naarstig gezocht naar vervangers. ,,Deventer zonder avondvierdaagse? Dat kan niet.”

25 november