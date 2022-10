Deventer asfaltcentrale mag normen voor schadelijke uitstoot niet tijdelijk oprekken

Aannemer schrikt van vallend betonblok in Deventer: ‘Geen leuk telefoon­tje op zaterdag­avond’

Het was schrikken toen Geert Jan Huiges van Bouwbedrijf Kooi zaterdag werd gebeld over een incident aan de Noordenbergsingel in Deventer. Een betonplaat van de gevel viel op de stoep naast het gebouw dat momenteel gerenoveerd wordt. De medewerker van het aannemersbedrijf reageert: ,,Dat zijn verschrikkelijke telefoontjes.”

