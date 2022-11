Deventer bedrijf redt gevel van Noorse Moskee: ‘We hebben ‘m eigenlijk een nieuwe jas aangetrokken’

Van feestjes in kelder naar de Zwarte Silo, Deventer collectief blijft groeien: ‘Willen wereldwijd succes’

In een garagebox in Deventer komen elke week zeven jongens bij elkaar om house- en techno feesten in de stad te organiseren. Deze jongens opereren onder de naam Le Privet Social. Het collectief legt de vinger op de zere plek van wat er mist in het uitgaansleven in Deventer. ,,Door te doen, zagen wij dat er van alles mogelijk is.”

4 november