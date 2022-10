Deventer bedrijf wil dakloze Oekraïners laten slapen in kartonnen tenten: ‘Even een stukje privacy’

Deelvoer­tui­gen aan banden gelegd in Deventer, maar hoe zit het met de parkeer­over­last?

Deventer wil een wildgroei aan deelscooters en -fietsen voorkomen. De gemeente is van plan een beperkt aantal vergunningen uit te delen. Maar raadsleden vragen zich af of dat voldoende is om de overlast van ‘foutgeparkeerde’ scooters te voorkomen. ,,We zouden kunnen besluiten om op bepaalde plekken hubs te creëren.’’

29 september