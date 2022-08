Deventer binnenstad maakt de balans op na nieuwe grote brand, Doedel Café opent de deuren weer

Het is een tegenstrijdig beeld vandaag op het terras bij het Doedel Café in Deventer. Gasten drinken een kop koffie, terwijl brandweerlieden bij het naastgelegen uitgebrande pand kijken of niet opnieuw het vuur is aangewakkerd. Locoburgemeester Thomas Walder neemt in de tussentijd een kijkje bij ‘de Doedel’.