Deventer bloemist gooit deur vaker dicht door gebrek aan personeel: ‘Maar voelt als iets positiefs’

,,Het voelt absoluut als iets positiefs”, zegt Thomas Vloedgraven, eigenaar van HK bloemstudio in Deventer Colmschate. In een brief in de etalage en op de website van de bloemist staat vermeld dat de winkel voortaan alleen nog op donderdag, vrijdag en zaterdag open is. En er staat bij: ‘Deze keuze geeft ons meer ruimte voor creativiteit en aandacht voor elke bestelling!’