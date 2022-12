Deventer boa’s Wouter en Robert krijgen veilig gevoel door nieuwe bodycams: ‘Maar het is geen schild’

met video Narcis (30) steekt man neer die hem onderdak verleent in Deventer apparte­ment: celstraf

Was hij de aanvaller of moest hij zich verdedigen? Er zijn twee verhalen over wat er op 20 augustus gebeurde in een appartement aan de Geleenstraat in Deventer. Maar dat Narcis B. (30) de man die hem onderdak verleende neerstak, is duidelijk. Daarom krijgt hij 30 maanden celstraf.

15 december