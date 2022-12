Deventer bouwprojecten gaan gewoon door, ondanks stikstofuitspraak: ‘Je wil niet dat het stilligt’

Minder rommelig en hogere tribunes: dit zijn de varianten voor het vernieuwde GA Eag­les-stadion

Een nieuwe IJsseltribune, die een stuk hoger wordt dan nu. Ook de B-Side krijgt een facelift. Hóe hoog beide nieuwe tribunes van het GA Eagles-stadion in Deventer exact worden, is nog de vraag. Net als of het stadion open of dichte hoeken krijgt. De club heeft vier varianten uitgewerkt.

