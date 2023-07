Deventer doet te weinig met prachtige ligging aan de IJssel: ‘Kijk naar Zwitserland of Zutphen, zó moet het’

Jan G. krijgt bezittin­gen terug, maar verliest alles aan schoonmaak vervuilde grond in Den Nul

Een nieuwe bladzijde in het drugslab-dossier in Den Nul. Verdachte Jan G. (70) krijgt al zijn bezittingen terug. Er was beslag gelegd op onder meer zijn woning en gronden, omdat op zijn terrein in Den Nul vorig jaar een drugslab werd ontdekt. Door de beslaglegging kon G. zijn bezittingen niet verkopen om mee te betalen aan de sanering van de vervuilde grond.