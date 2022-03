Deventer eert olympisch kampioen Thomas Krol op plek waar het ooit begon: ‘Jaag je dromen na’

video En dan ontploft de woonkamer in Colmschate met familie: olympisch goud voor Thomas Krol!

Zus Laura houdt haar partner Thijs stevig vast, moeder Monique Frei kijkt op haar knieën met de handen voor haar mond de laatste ritten van de olympische 1000 meter. Zoon Thomas heeft net de beste tijd neergezet, maar in het ouderlijk huis van de schaatser in Colmschate wordt getwijfeld of het genoeg is... Een paar minuten later is daar eruptie van blijdschap: Goud!

18 februari