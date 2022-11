Deventer familiebedrijf Wolters Vastgoedonderhoud wint verkiezing Beste Leerbedrijf van 2022

Gedumpt afval leidt marechaus­see naar illegale bewoning in Deventer: 18 mensen in 3 huizen

Bij een inval in drie woningen in Deventer heeft de marechaussee in samenwerking met de politie afgelopen zaterdag achttien illegaal gehuisveste bewoners aangetroffen. De huiseigenaren zijn aangehouden. Zij zijn door de mand gevallen door het dumpen van afval op militair oefenterrein De Bannink in Lettele.

7 november