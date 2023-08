Deventer gaat verkeer weren op Brink: ‘Klachten over showriders herkennen we’

Harm-Jan (52) uit Deventer pleit voor sociale omslag: ‘Schande dat in ons rijke land iets als de Voedsel­bank nodig is’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we onder meer in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Harm-Jan Jansen (52) uit Deventer richtte de Facebookgroep De arme kant van Nederland op waar deze doelgroep tips, nieuws of recepten kan delen. ,,Mensen redden het gewoon niet meer.”