Deventer grijpt naast Nationaal Voetbalmuseum: ‘Met pijn in het hart’

Het Nationaal Voetbalmuseum is al jarenlang op zoek naar een nieuwe thuisbasis. Het museum is ooit opgericht door voetbalhistoricus Matty Verkamman. Het vestigde zich in 2010 in Middelburg. Vier jaar later verhuisde het naar Roosendaal. Sinds 2019 zijn de belangrijke voetbalherinneringen opgeborgen.