Deventer handhavers krijgen bodycams: ‘Voor iedere boa één’

Kan Deventer skyline al die woontorens wel aan? ‘70 meter lijkt wel de norm’

Duizenden woningen erbij voor 2035 is het doel van de gemeente Deventer. Een groot deel moet binnen de huidige bebouwing in de stad komen. De ruimte is beperkt, dus gaan we de hoogte in. Maar hoe ver mogen de projectontwikkelaars gaan? Wethouder Liesbeth Grijsen gaat het onderzoeken.

31 oktober