Deventer helpt met miljoenen euro’s huishoudens en instellingen door energiecrisis

Energiecri­sis of niet, Deventer pakt uit met sprookjes­ach­ti­ge feestver­lich­ting

Een metershoge Scrooge, de hoofdpersoon uit het werk van Dickens, bestaande uit ontelbare ledlampjes zal binnenkort op de Brink weer te zien zijn. In de komende donkere maanden is ook elders in de Deventer binnenstad sfeervolle verlichting aanwezig. Maar beperkter dan normaal. Reden: de energiecrisis. ,,We willen een signaal afgeven, maar zetten de stad niet in het donker.”

28 september