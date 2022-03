Deventer helpt Oekraïne: Auping levert 200 bedden voor opvanglocatie

Kritiek op ‘paaltjes­rui­men’ in Deventer: wachten op eerste slachtof­fer of juist wél veilig?

Zorgt het op grote schaal verwijderen van paaltjes op (fiets)paden in de Vijfhoek voor minder gevaarlijke situaties met fietsers? Niet iedereen is er blij mee. ,,Er was helemaal geen probleem en er is niet over overlegd”, klinkt in de wijk. De gemeente weerlegt de kritiek. ,,Over elk paaltje overleggen is geen doen, de situatie is nu echt beter.”

