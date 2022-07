Deventer horecatycoon Sahin komt als winnaar uit gebakkelei over pand aan de Brink en is doos gebak rijker

Met video Gevaarlijk plantje ‘zit overal’ op uitlaat­veld­je in Deventer: baasjes vrezen gevolgen

De ‘grasaar’ is in volle bloei en daar zijn niet alle hondenbezitters blij mee. De zaden van de grassoort kunnen op en zelfs in de huid van honden kruipen. Met alle gevolgen van dien. Erik Denekamp uit Deventer noemt de grasaren die in het hondenlosloopgebied achter zijn huis groeien zelfs ‘levensgevaarlijk'. Maar is dat wel zo en waarom groeien ze daar eigenlijk?

30 juni