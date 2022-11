Deventer IJsclub eert ‘Veldwachter Hans’ met internationaal pupillentoernooi op het ijs van De Scheg

Deventer bedrijf redt gevel van Noorse Moskee: ‘We hebben ‘m eigenlijk een nieuwe jas aangetrok­ken’

Ze werkt vaak aan kunstzinnige wanden in tunnels, zoals in Deventer en binnenkort in Apeldoorn en Olst. Nu overtreft Freekje Vervoord van het kleine Deventerse bedrijfje M2uur zichzelf. Vervoord heeft een moskee in het Noorse Oslo kunnen redden met een compleet nieuwe gevel. Wat kunnen ze in Deventer, dat zelfs internationaal zo bijzonder is?

14 november