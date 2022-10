Deventer krijgt asielboot met maximaal 184 vluchtelingen op de IJssel

Deventer musea worstelen met energiecri­sis: ‘We stoken haast de terrassen warm’

De energieprijzen gaan door het dak. Huishoudens zitten in de kou. Bedrijven raken in de problemen. Ook de Deventer musea zitten met een torenhoge rekening. Besparen is nauwelijks mogelijk. Zo is de Waag gebonden aan strenge ‘klimaateisen’ vanwege de talloze oude schilderijen. Verduurzaming is daarom hard nodig, stelt het museum. ,,Het gebouw is nu zo lek als een mandje.’’

