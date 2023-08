Deventer krijgt er vier padelbanen bij: ‘De grens is nog lang niet bereikt’

Dit jaar wél weer Film op de Brink in Deventer: ‘Oppenhei­mer of Barbie waren niet beschik­baar’

Film op de Brink is terug. Het grote kijkspektakel in de Deventer binnenstad ging de afgelopen drie jaar niet door, maar de organisatie heeft nu een gaatje weten te vinden in de drukke evenementenagenda. ,,We hopen natuurlijk op mooie zomeravonden.’’