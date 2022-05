Deventer legt flitsbezorgers (vooralsnog) niet aan banden, maar is het wel een winkel?

Kees van Wonderen neemt afscheid met paginagro­te adverten­tie: 'Bedankt dat ik jullie trainer mocht zijn’

Kees van Wonderen heeft de fans van Go Ahead Eagles vandaag op een bijzondere manier bedankt voor twee topjaren in Deventer. De voetbalcoach (die verkast naar sc Heerenveen) doet dat met een paginagrote advertentie in de Stentor waarin zijn foto wordt vergezeld met de tekst ‘An Eagle Till I Die’.

18 mei