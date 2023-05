Deventer loopt weer avondvierdaagse: ‘Volgend jaar ook weer de 11 kilometer’

Over het ‘onwerke­lij­ke’ seizoen van GA Eagles onder 21 en geksche­rend praten over de Jack’s League

Zo vecht je in de herfst tegen degradatie en zo hou je in mei de kampioensschaal omhoog. Voor de talenten van Go Ahead Eagles onder 21 was het, zacht uitgedrukt, een bijzonder seizoen. Wat staat, is de unieke promotie naar het hoogste niveau.