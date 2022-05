Deventer mikt op half juni voor nieuwe coalitie, Thomas Walder weer in beeld als wethouder

Politie-ac­tie met getrokken wapens en kogelweren­de vesten in Deventer: drie aanhoudin­gen

De politie heeft afgelopen nacht drie personen aangehouden na een incident aan de Brinkgreverweg in Deventer. De politie kwam in actie na een melding over een mishandeling van een persoon, in een huis in de straat.

15 mei